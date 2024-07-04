Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde işçilerden toplu intihar girişimi!

Şanılurfa Ceylanpınar'da DEM'li belediye tarafından mobbinge ve haksız işçi çıkarılmalara maruz kaldıklarını iddia eden 9 işçi, seslerini duyurmak için su kulesine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bugün meydana geldi. İddiaya göre, işçiler haksız yere işten çıkarıldıklarını ve haklarında haksız yere tutanak tutulduğunu ileri sürdü. Sabah saat 5:30'da işe başladıklarını ve saat 11:30'de hala iş başındayken iş akitlerinin sona erdiğine dair mesaj aldıklarını iddia etti.

Bu duruma tepki gösteren işçiler, çareyi su kulesine çıkarak intihar girişiminde buldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen bazı işçiler aşağı indirildi.