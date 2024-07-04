15 Temmuz'da Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünde darbecilere karşı vatan savunmasına koşan, Kobra helikopterinden açılan ateşle gazi olan Adanalı Oğuzhan Konuralp, SABAH'a konuştu:Ev arkadaşım Fuat Bozkurt ve Mustafa ile Genelkurmay önüne gittik. Tankların dışarıyı gören mercelerini kapatmak için sprey boya kullandık. Bir tanka da vatandaşın birinin getirdiği çadırı geçirdik. O gece bir dakika tereddüt etmeden tankların üzerine yürüdük.FETÖ'cüler Kobra helikopteriyle ateş açtılar. İlk vurulan kişi ben oldum. Sol kaburgamdan giren şarapnel mide ve karaciğerimde hasar oluşturdu. Ardından açılan ikinci ateşle ise sağ bacağımdan vuruldum. Ev arkadaşım Fuat Bozkurt şehit oldu. Şimdi olsa yine hiç tereddüt etmeden sokağa çıkarız. Dünyaya örnek olacak bir mücadele verdik. Herkes Türk milletinin vatanına olan düşkünlüğünü gördü. 3 ay önce evlendim. Eşim ve ben hâlâ vücudumda olan şarapnel parçasıyla gurur duyuyoruz.