Afetzedeler yeni konutlarına kavuştu

Adana'nın Kozan ilçesinde 2020 ve 2021 yıllarında meydana gelen orman yangınlarında evleri hasar gören 29 afetzedeye Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) yapılan yeni konutları kurayla verildi. Kozan'da 2020 Ağustos ve 2021 Temmuz aylarında çıkan orman yangınlarında evlerini kaybeden 29 hak sahibi için TOKİ tarafından Tavşantepe Mahallesi'nde konut inşa edilmesi için başlatılan çalışmalar tamamlandı.Yapımı bitirilen 29 ev için hak sahiplerinin de katılımıyla Kozan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde noter huzurunda kura çekildi. Kura sonucunda 29 afetzede yeni evlerinin anahtarlarını teslim aldı.