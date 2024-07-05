Alternatif yapılanma değil

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi ele alındı. AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, muhalefetin Milli Eğitim Akademisi'ne yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Toy, "Hiçbir şekilde yükseköğretim kurumlarının alternatifi veya muadili yapılanma değil. Aksine, akademi üniversitelerle yoğun işbirliği içerisinde ve yetiştirme sürecinin tamamlayıcısı niteliğinde. İlahiyat mezunları için Diyanet Akademisi, hukuk mezunları için Adalet Akademisi neyse öğretmenlerimiz için de Milli Eğitim Akademisi aynı amacın ürünü. Burada esas olan, ilgili fakültelerin yetersizliği değil, göreve başlayacak adayları mesleğe ve kuruma daha iyi hazırlamak. Kısacası akademi, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün görevlerini üstlenen, bunun yanında, atama kararı verilen öğretmenleri mesleğe ve görev yapacağı kuruma hazırlayan idari bir birim görevi üstlenecek" ifadesini kullandı. YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş ise komisyondaki soru ve eleştirileri yanıtlarken, eğitim fakültelerinin kontenjanlarının yüzde 20-25 azaltıldığını, gelecek yıllarda daha da azaltılmasının beklenebileceğini kaydetti.