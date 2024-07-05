Türk bayrağına yönelik provokasyonlara MİT gereğini yaptı: Yırttığı Türk bayrağını öptü!

Türk bayrakları yakılmış, Türk plakalı araçlara saldırılmış, Türk askerlerine karşı eylemler düzenlenmeye çalışılmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de Türk bayrağını yırtan zanlıyı yakaladı. O şüpheliye Türk Bayrağı öptürüldü.
Türkiye'de 30 Haziran gecesi Kayseri'de başlayan ve ardından diğer illere sıçrayan Suriyeli mültecilere ait ev ve işyerlerine yönelik eylemler sonrasında Suriye'nin kuzeyinde Türkiye karşıtı protestolar meydana gelmişti.
Türk bayrakları yakılmış, Türk plakalı araçlara saldırılmış, Türk askerlerine karşı eylemler düzenlenmeye çalışılmıştı.İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Güçleri yapılan bu hareketlere karşı sessiz kalmadı, gerekli adımları en sert şekilde atılırken, olayları provoke edenler bir bir yakalandı.
O HAİN YAKALANDI
Bağımsızlığımızın sembolü olan uğruna onca şehit kanı dökülerek rengini alan Türk bayrağına yönelik provokasyonda bulunanlar da yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Suriye'nin El Bab şehrinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda yer alan 17 yaşında zanlı yakalandı. Yakalanmasının ardından Türk Jandarmaları tarafından alınan ifadesinde suçunu itiraf eden zanlı ifadesinde kendini azmettiren akrabasının da adını verdi. O zanlının yakalanması için de çalışmalar başlatıldı.
TÜRK BAYRAĞINI ÖPTÜ, ÖZÜR DİLEDİ
Kirli ellerini Türk bayrağına süren zanlı, "Türk bayrağına saldırdım çok pişmanım, Türk halkından özür diliyorum" diyerek Türk Bayrağını öptü.
"TÜRK BAYRAĞINA UZANAN ELLER CEZASIZ KALMAYACAK"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bayrağımıza el uzatan haine de, onu oraya gönderen silahlı efendilerine de bu devlet, gereken cevabı en sert şekilde verir" demişti. Bu kapsamda MİT ve güvenlik güçleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sağladığı güvenli koridorda düzeni bozmak isteyen hiçbir provokatif eyleme izin verilmeyeceği belirtildi. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük değerlerinden olan Türk bayrağına karşı yapılan saygısızlığın affedilmeyeceğini, Türk bayrağına zarar veren her kim olursa olsun cezasını eninde sonunda çekecektir. Milli İstihbarat Teşkilatı, yarına bırakır ama Türk bayrağına el sürenlerin asla yanına bırakmaz" denildi.