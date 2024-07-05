Türk bayrağına yönelik provokasyonlara MİT gereğini yaptı: Yırttığı Türk bayrağını öptü!

TÜRK BAYRAĞINI ÖPTÜ, ÖZÜR DİLEDİ

Kirli ellerini Türk bayrağına süren zanlı, "Türk bayrağına saldırdım çok pişmanım, Türk halkından özür diliyorum" diyerek Türk Bayrağını öptü.

"TÜRK BAYRAĞINA UZANAN ELLER CEZASIZ KALMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bayrağımıza el uzatan haine de, onu oraya gönderen silahlı efendilerine de bu devlet, gereken cevabı en sert şekilde verir" demişti. Bu kapsamda MİT ve güvenlik güçleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sağladığı güvenli koridorda düzeni bozmak isteyen hiçbir provokatif eyleme izin verilmeyeceği belirtildi. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük değerlerinden olan Türk bayrağına karşı yapılan saygısızlığın affedilmeyeceğini, Türk bayrağına zarar veren her kim olursa olsun cezasını eninde sonunda çekecektir. Milli İstihbarat Teşkilatı, yarına bırakır ama Türk bayrağına el sürenlerin asla yanına bırakmaz" denildi.