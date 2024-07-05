108 FETÖ’cü gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde "Emniyet Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması" içerisinde yer alan şüphelilere yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonlarda 108 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, gaybubet evlerinde saklandıkları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği öğrenildi.Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Adıyaman, Antalya, Aksaray, Aydın, Bolu, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kayseri olmak üzere 29 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonda 108 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gözaltına alınan mensuplarının sözde "Emniyet Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları belirlendi. Örgütün "Gaybubet Evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.