‘TOKİ’ye karşı değilim’ dedi ama... Kentsel dönüşüme takoz koydu

TOKİ, İzmir'in Bayındır ilçesinde, artan konut ihtiyacını karşılamak, dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda, depreme dayanıklı, sağlıklı konutlara ulaşmasını sağlamak amacıyla, ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Canlı Mahallesi'nde bulunan eski orman depolama alanına toplu konut yapmak için harekete geçti. Resmi tesis alanı olarak görünen yerin toplu konut alanına dönüştürülmesine ilişkin imar plan revizyonu, geçen dönem Tunç Soyer'in başkanlığını yürüttüğü İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, tüm partilerin onayı ile kabul edildi. Ancak askıya çıkan planlara Şehir Plancıları ve Mimarlar Odası itiraz etti.Hafta başında Cemil Tugay başkanlığında toplanan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri ise Mimarlar ve Şehir Plancları Odalarının yaptığı itirazlar doğrultusunda imar planlarını iptal etti. AK Partili meclis üyelerinin yaptığı itirazlar da sonucu değiştirmedi. Karar ilçede TOKİ ile ev sahibi olmayı planlayan yüzlerce vatandaşta büyük hayal kırıklığına neden oldu. TOKİ'nin İzmir Karabağlar'da konut yapımına olanak tanıyan imar planları CHP'li Karabağlar Belediyesi tarafınan açılan davalar sonucu 3 kez iptal edilmişti. Kurası çekilen konutların yapımına meslek odalarının ve CHP'li belediyelerin engellemesi nedeniyle 4 yıldır başlanamadı.