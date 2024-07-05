İstanbul'da, 15 Temmuz'da tankların üzerine çıkan ilk direnişçilerden biri olan ve bir subayın dipçik darbeleri sonucu sağ kulağı duyma yetisini kaybeden gazi Zafer İpek, "Oturduğum lojman Vatan Caddesi'ndeydi. Türk bayrağını boynuma dolayıp bir tankın üstüne çıktım. Oradaki en rütbeli subay olan Yarbay Osman'a, 'Sizi linç ederler, yol yakınken birliğinize geri dönün' diye yalvardım. Bana 'Seni ilgilendirmez, aşağı in yoksa seni vururum' dedi. Bu sırada başka bir subay, elindeki silahın dipçiğiyle bana vurmaya başladı. O günden sonra sol kulağım yüzde doksan duyma yetisini kaybetti. Vatanıma canım feda" dedi.