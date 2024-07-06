15 Temmuz gazisi Recep Kara: Hainlere geçit vermedik

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde hainler tarafından kolundan vurularak yaralanan Gazi Recep Kara (40) 8 yıl geçmesine rağmen o geceyi unutamıyor. Sağlık Bakanlığı personeli olan ve o dönem Ankara Cebeci'de yaşayan Kara, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın 'Bu bir kalkışma hareketidir' açıklamasını ardından abdestini alıp sokağa çıktı.Bir tankın önüne geçip namlusuna tutunan Kara, o halde 2 kilometre kadar sürüklendi. Bu tanktan düşen Kara bu sefer başka bir tankı engellemek istedi. Bir süre yine sürüklenen Kara, Genelkurmay Başkanlığı önünde kolundan vurularak gazi oldu. Gazi Kara, "Darbecilerin tankını görünce önlerine dikildim. Beni vurmakla tehdit ettiler ama ben zaten ölümü göze almıştım ve çekilmedim. O hainlere ülkemizi bırakacak değildik. Allah içimizdeki tüm tereddütleri, korkuları almıştı. Halkımızla birlikte dimdik karşılarına dikildik. Başıma aldığım darbeler nedeniyle hafıza problemleri yaşıyorum ama o geceyi unutamıyorum. Bize de şehitlik değil gazilik nasip oldu. Bunun şerefini, gururunu yaşıyorum" dedi.