Bakan Fidan, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Azerbaycan'ın Şuşa kentinde Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.