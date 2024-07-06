Bakan Fidan, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Azerbaycan’ın Şuşa kentinde Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Azerbaycan'ın Şuşa kentinde Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Fidan, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile bir araya geldi