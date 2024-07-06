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Giriş Tarihi: 6.7.2024 11:29

Bakan Fidan, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Azerbaycan’ın Şuşa kentinde Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

DHA
Bakan Fidan, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Azerbaycan'ın Şuşa kentinde Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

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Bakan Fidan, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile bir araya geldi
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