Geriye fotoğrafları kaldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe- Kilit Kararlılık Operasyonu'nda teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın naaşı Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Konya'ya gönderildi. 6 yılık asker, evli ve 2 çocuk babası şehit Acar'ın naaşı önce Ereğli ilçesindeki baba ocağına götürüldü.Burada helallik alınmasının ardından şehidin naaşı cenaze namazı için Ulu Cami'ye getirildi. Buradaki cenaze namazına şehidin ailesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, sivil ve askeri yetkililer ile binlerce vatandaş katıldı. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehit Acar'ın cenazesi Ereğli Meydanbaşı Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehitten geriye 3 yaşındaki kızı Elif Ada ve 1 yaşındaki oğlu Cevat Miraç ile eşi Hanife Acar ve çekilen fotoğrafları kaldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın ailesine gönderdiği mesajla başsağlığı dileklerini iletti