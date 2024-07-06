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Giriş Tarihi: 6.7.2024

Kalp krizinden ölen uzman çavuş toprağa verildi

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Kalp krizinden ölen uzman çavuş toprağa verildi
SİİRT Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes (45), kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi için gittiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Erciyes için hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından hastane bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Erciyes'in ailesi, Vali Kemal Kızılkaya, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ile jandarma ve emniyet mensupları katıldı. Vali Kızılkaya, Erciyes'in yakınlarına başsağlığı diledi. Dua ve namaz sonrası Erciyes'in naaşı, tören mangası ve silah arkadaşlarının omuzlarında taşındı. Erciyes'in cenazesi, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.
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Kalp krizinden ölen uzman çavuş toprağa verildi
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