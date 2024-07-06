Kaos planı yapanlara müsaade etmeyiz

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'daki Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İşte söyledikleri:Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşmede PKK/ PYD/YPG, DEAŞ gibi örgütlerin rahatsızlığı söz konusu. Onların böyle bir buluşmayı, Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını istemedikleri ortaya çıkıyor. Türkiye içinde de Kayseri'deki hadisede güvenlik güçlerimizin süratli müdahalesiyle hava sakinleşti ve bir an önce olumlu neticeyi her tarafta aldık. Ülkemizde kısa süreli bu tür durumlar ortaya çıksa bile bunların uzamasına müsaade etmeyiz. Türkiye'de de ırkçı akımlar oluşturup kardeşlik iklimini bozmayı amaçlayanlar, karanlık odaklardan aldıkları talimatları yerine getirme gayretindeler. Bu oyunları nasıl bozacağımızı da çok iyi biliriz. Alçakça bir hadise üzerinden kaos planlayanlara da istismarlara da müsaade etmeyiz. Kimsenin kendini devletin kolluk kuvvetlerinin, yargısının, hükümetinin yerine koymasına izin vermeyiz. Kendi sinsi planlarının güçlü olduğunu zannedebilirler, kardeşliğimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz tüm oyunları bozmaya muktedirdir.Rusya Devlet Başkanı Putin ile arabuluculuk konusunu ele aldık. Karadeniz Tahıl Koridoru konusunda çok iyi bir başlangıç yaptık. Koridordan 30 milyon ton tahıl nakli gerçekleştirdik. Yeni bir süreci başlatmayı, kendilerinin ısrarla üzerinde durduğu gibi Batı'ya tahıl sevkiyatını bir kenara bırakarak Afrika ve diğer gıda güvenliği bakımından hassas bölgelere Türkiye üzerinden bir koridor oluşturma fikrine nasıl yaklaştıklarını sordum. Putin, 'İstanbul Tahıl Girişimi hedefini aynen koruyorum' yanıtını verdi. Bunu geliştirmemizde fayda var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nu yeniden işler hale getireceğimize inanıyorum.Temennimiz odur ki Rusya-Ukrayna arasında bu savaş artık bir nihayete ersin. Yıllardır dillendirdiğimiz 'Dünya beşten büyüktür' ve 'Daha adil bir dünya mümkün' tezlerimiz bu olumsuz havayı dağıtmak, büyük savaş riskini ortadan kaldırmak için ortaya koyduğumuz somut çözümlerdir.Hamas, ateşkes için ortaya konulan taslağı birkaç değişiklik talebiyle kabul etti. MOSSAD Başkanı Doha'ya gidecek. ABD Başkanı Biden da konu ile ilgili Netanyahu'yu arayacak. İsrail'e Batı ülkelerinin hep birlikte baskısı şart. Bu baskılar neticesinde de artık bir kesin ateşkese ulaşılacaktır. Katar Emiri ile yaptığımız görüşmelerde de bu konuları ele aldık. Onlar da değişik kanallardan gerekli baskıyı yapıyorlar. Şu birkaç gün içerisinde ABD Başkanı Biden'ın da İsrail'i araması neticesinde kesin ateşkese ulaşılır ve böylece son dönemde İsrail tarafından yapılan katliamlar da son bulur.CHP'li belediyelerde eş, dost, akraba ve usulsüzlük iddiaları var. Hırsız, 'Ben hırsızım ya da ben çaldım' der mi? Özgür Özel Bey kalkıp da bu ahbap atamaları için 'Ne demek canım biz tabii ki ahbaplarımızı atayacağız' mı diyecek? Geçmişteki abileri 'Biz CHP'den atamayacağız da MHP'den mi atayacağız?' demişlerdi. Aynı noktaya geldik. Değişen bir şey yok. Bunlarda alışkanlık ırsidir. Birçok vatandaş işlerinden atıldı. Nice ağlayanları belediyenin kapısında gördük. Kimse PR çalışmalarıyla, reklamlarla, sanal âlem oyunlarıyla milletin gözü önüne toz pembe perdeler çekemez. Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var.Geçen sene 'Dezenflasyon Mayıs 2024'ten sonra başlayacak' dedik. Haziran ayında yıllık bazda enflasyonda düşüş başladı ama temmuzda muhtemelen 60'lı rakam olacak. Ağustosta yine düşük 50'li bir rakam olacak. Ve muhtemelen büyük ihtimalle eylül enflasyonu açıklandığında 50'nin bir tık altı olabilir. Geçen sene çok ciddi bir cari açık problemimiz vardı. Rezerv konusunda çok önemli mesafe katettik. Brüt rezervimiz yaklaşık 145 milyar dolar. Eşi benzeri kolay görülmeyen bir iyileşme, bir güven var. Dolayısıyla dış denge bir endişe kaynağı olmaktan çıktı. Enflasyon rakamlarından sonra faizler düşmeye başladı. Enflasyonda düşüş daha yeni başladı. Hızlanarak devam edecek. Tabii ki sorunlarımız var ama bu sorunları çözecek güçlü bir siyasi irade var. Dar gelirlilerimize, asgari ücretlimize, emeklilerimize yapacağımız en büyük iyilik popülizm yapmadan enflasyonu kalıcı bir şekilde tekrar tek haneye düşürmek. Vatandaşımızın kalıcı olarak refah seviyesini yükseltmek. Son çeyreğe girerken bu işi çözüme kavuşturmuş olarak gireceğiz.Başkan Erdoğan, "Suriye ile yeni bir süreci başlatabileceğimizi söylemiştim. Putin ile Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir. Putin, Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse, bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir. Suriye sahasında aradan geçen onca yıl herkese kalıcı çözüm mekanizmasının kurulması gerektiğini net bir şekilde gösterdi. Altyapısı yok olmuş, halkı darmadağın hale gelmiş Suriye'nin yeniden ayağa kalkması ve istikrarsızlığın son bulması elzem. Sahada son zamanlarda sağlanan sükûnet, akıllıca politikalar ve önyargılardan uzak ve çözüm odaklı yaklaşımlarla barış kapısını aralayabilir. Suriye'de esecek barış rüzgârları ve bütün Suriye'de hayat bulacak barış iklimi, çeşitli ülkelere dağılmış milyonlarca insanın ülkelerine geri dönmeleri açısından da gerekli. Komşumuz Suriye'ye dostluk elimizi daima uzattık ve uzatırız" ifadelerini kullandı.A Milli Takım futbolcumuz Merih Demiral'ın çeyrek final maçında yaptığı bozkurt işareti çok konuşuldu. Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor. Bütün mesele cumartesi günü. Biz, sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa maça gitme kararımızı verdik.Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) yapısına bakıldığında Rusya'nın Türk devletleri ile ilişkileri olduğu açık net ortada. Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nda ağırlıklı olarak Türk devletleri bulunuyor. Türk devletlerinin buradaki gücü daha da artacak. Şanghay İşbirliği Örgütü'nde Rusya ve Çin ile olan münasebetlerimizi daha da geliştirelim diyoruz. Bizi de buraya diyalog ortaklığı şeklinde değil de diğerleri gibi teşkilata ortak olarak alsınlar diyoruz. Şu anda 9 daimi üye bulunuyor. Türkiye bu ülkeler arasında yer alamaz diye bir şey yok, bu, belki biraz zaman alır.ültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin altıncı durağı olan Van Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde, "Klasik Kürtçe Edebiyat ve Kürtçe'nin Şaheserleri" etkinliği düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkinliğe gönderdiği özel mesaj, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan tarafından okundu. Mesajda, "Van'da düzenlenen bu programı, Kürtçe'nin şaheserlerinin özellikle gençlerimize tanıtılması ve medeniyetimizin ihtiva ettiği zenginliklerin gelecek nesillere aktarılması bakımından çok değerli buluyorum" ifadeleri yer aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, önceki ziyaretlerinde olduğu gibi bu kez de samimiyet ve sevgiyle karşılandıkları Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam etmesini diledi. Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'a ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan paylaşımında, "Önceki yıllarda olduğu gibi bu ziyaretimizde de dost ve kardeş Kazakistan'ın samimiyeti ve sevgisiyle karşılandık. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam etmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.