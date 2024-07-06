Memurlar yine iş bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan memurların örgütlü olduğu Tüm Bel Sen ile belediye yönetimi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi krizine CHP Genel Merkezi de çare olamadı. Ankara'da, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ve belediyede örgütlü sendikaların yöneticilerinin de katıldığı zirveden sonuç çıkmadı. CHP Genel Merkezi, memurlara sosyal denge tazminatını yasal sınırdan ödemeyi teklif etti. Buna ilave olarak da yine yasal sınırı aşmayacak şekilde 4 ikramiye önerdi. Sendika ise kazanılmış haklardan ödün vermeyeceklerini belirtip kendi tekliflerini sundu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca Büyükşehir, ESHOT ve İZSU Genel Müdürlüklerinin çeşitli birimlerinde göre yapan yaklaşık 7 bin memur dün tam gün iş bıraktı.