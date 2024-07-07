Bandırma Belediyesi’nin arazilerini parsel parsel satıyor

Balıkesir Bandırma Belediye Meclisi'nin Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda 2 arazinin satışa çıkarılmasının ardından Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda 2 arazinin daha satışa çıkarılması ile ilgili gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi. Daha önceki seçimlerde "Alan belediye olacağız, satan belediye olmayacağız" pankartları asan CHP'li Başkan Dursun Mirza, parsel parsel arsa satmaya devam ediyor.Bandırma Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda, mülkiyeti Bandırma Belediyesi'ne ait Yeni Mahalle'deki 2 arazi satışa çıkarıldı. 2014-2019 yılları arasında Bandırma'da Belediye Başkanlığı yapan Dursun Mirza 144 yerin satışını gerçekleştirmiş ve bu satışlar sebebiyle tepki çekmişti. Mirza'yı eleştiren eski AK Parti Milletvekili Cemal Öztaylan, "Dursun Mirza, Bandırma'nın her yerine 'Alan belediye olacağım, satan belediye olmayacağım' diye afişler astı. Başkanlık döneminde 144 yer satmış, hepsi burada yazıyor. Hani satan belediye olmayacaktın" demişti. Koltuğu CHP'li Tolga Tosun'dan devralan Dursun Mirza, belediyenin borçlarını bahane göstererek satış yapacağı sinyallerini vermişti. Mirza, 90 günlük görevi boyunca 4 yerin satışını gerçekleştirmiş oldu.