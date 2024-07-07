Bir dolara vatan satanlar Türkmen ablayı durduramadı

15 Temmuz darbe girişiminde vatanını milletini ve bayrağını savunmak için sokağa çıkan milyonlarca kişiden biri olan 3 çocuk annesi şehit Türkan Türkmen Tekin'di. İstanbul Esenler'de hainlerin üzerine sürdüğü tankın altında kalarak şehit düştü. "Vatan elden gidiyor, ne oturması" diyerek namaz kılıp çıktığı evine bir daha dönemedi. Hainlerin sürdüğü tankın altında kalarak şehit olan eşini kucağına alıp kanlar içinde hastaneye götüren Ramazan Tekin, "O gece evden iki kişi çıktım, tek kişi döndüm. Eşimi göz göre göre ezdiler. 3 evladım annesiz kaldı. Evde ne zaman bir anne kelimesi geçse boğazım düğümleniyor. Eşim Nene Hatun'un kahraman torunlarından. Vatanını, bayrağını çok seven bir kadındı. Bu millet o gece hainlere geçit vermedi. Eşim vatanı, bayrağı için şehit oldu. 1 dolara vatan satanlar bizi yıldırmaz da durduramaz da. Eşim son Babalar Günü'mde bana ayyıldızlı tişört almıştı" ifadelerini kullandı.