Birecik’te olaylı gece: Başkana saldırı iddiası

Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, iddiaya göre Demokrasi ve Eşitlik Partisi (DEM) üyesi bir grubun saldırısına uğradı. Olay yerinde hızlı bir şekilde müdahale eden polis ekipleri, durumun kontrol altına alınmasını sağladı.

Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit'in sağlık durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, emniyet yetkilileri saldırının nedenleri ve faillerinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

8 Mayıs tarihinde de DEM Parti Birecik İlçe Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, ilçe binası maddi hasar gördü.