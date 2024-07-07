Haberler Gündem Haberleri Birecik'te olaylı gece: Başkana saldırı iddiası
Giriş Tarihi: 7.7.2024 11:04

Birecik'te olaylı gece: Başkana saldırı iddiası

Şanlıurfa 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerinde DEM Partiden Birecik belediye başkanı seçildikten hemen sonra istifa eden Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, iddiaya göre DEM Partili bir grubun saldırısına uğradı. Polis, havaya ateş ederek olaya müdahale etti ve soruşturma başlattı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Birecik’te olaylı gece: Başkana saldırı iddiası

Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, iddiaya göre Demokrasi ve Eşitlik Partisi (DEM) üyesi bir grubun saldırısına uğradı. Olay yerinde hızlı bir şekilde müdahale eden polis ekipleri, durumun kontrol altına alınmasını sağladı.

Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit'in sağlık durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, emniyet yetkilileri saldırının nedenleri ve faillerinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

8 Mayıs tarihinde de DEM Parti Birecik İlçe Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, ilçe binası maddi hasar gördü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Birecik'te olaylı gece: Başkana saldırı iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA