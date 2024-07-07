Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde gerçekleştirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı. "Ulaştırma Bağlantısı ve İklim Hareketi ile Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek" temalı zirvede, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etti. Yılmaz'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan eşlik etti. Aliyev tarafından karşılanan Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde yürütülen dış politikanın esaslarından birinin, Türkiye'nin ötesinde Türk dünyasında da barış, refah ve güvenliğe katkı sunmak olduğunu söyledi. Yılmaz, "Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi, sadece bölge ülkeleri için değil, bölgesel ulaşım hatlarının nihayet açılacak olması nedeniyle, küresel güvenlik ve bağlantısallık bakımından da büyük önem taşımaktadır. Söz konusu hatların açılması, bölgesel işbirliğini artırarak Orta Asya, Karadeniz ve Hazar havzaları dahil tüm Türk dünyası için büyük avantajlar yaratacak, yeni fıarsatları beraberinde getirecektir" dedi.Başta Gazze olmak üzere, bölgedeki çatışmaların kalıcı biçimde sonlandırılmasının en büyük öncelik olduğunu belirten Yılmaz, "Birlikten kuvvet doğar. Gazze'deki mezalime karşı el ele verdiğimizde eninde sonunda bu zulmün sona ermesini sağlayacağımıza yürekten inanıyorum" dedi. Yılmaz, "Birliğimiz gücümüzdür" şiarıyla her türlü sınamaya karşı ortak çaba göstermeye devam edeceklerini kaydetti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise, "21. yüzyıl Türk dünyasının kalkınma yüzyılı olmalıdır" dedi.Zirve kapsamında liderler, Orta Koridor'un ve diğer ulaşım bağlarının güçlendirilmesi konusunu ve Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'na (COP 29) hazırlık çalışmalarını müzakere etti. TDT projeleriyle ilgili bazı belgelerin onaylandığı zirvede, devlet başkanları Karabağ Deklarasyonu'na imza attı. Liderler Şuşa Kalesi'nin önünde aile fotoğrafı çektirdi.