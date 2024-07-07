Cemevlerı artık devletın kanatları altında

Alevi toplumu kanaat önderi ve Tahtacı Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yolcu Bilginç, 1990'lı yıllardaki kaotik ortamdan günümüze devletin Alevilerle ilgili attığı olumlu adımlar sayesinde büyük mesafe katedildiğini söyledi. 1990'lı yılların başından itibaren terör örgütü PKK'nın Alevileri yanına çekme çabalarına tanık olduklarını dile getiren Bilginç, "O dönemde maalesef 'Devletin yarattığı boşluğu, terör örgütleri doldurur' kuralı işlemiştir. Devlet, Alevilerle ilgili bugün yapmakta olduğu yapıcı, koruyucu, destekleyici tavrını eğer başından beri yürütmüş olsaydı, Maraş, Çorum, Sivas faciaları da yaşanmaz ve Alevilerde devlete karşı bir travma da oluşmazdı" dedi.Alevi- Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kurulması ile Türkiye'de önemli bir boşluğun doldurulduğuna dikkat çeken Bilginç, "Bu başkanlık ile yeni bir dönem başladı. Bu dönemin iktidarla başlayıp bitmemesi, devlet politikası olarak kararlı bir şekilde sürdürülmesi, devlet-vatandaş birlikteliğine uzanan saldırılara karşı en güçlü 'antivirüs' olacaktır. Başkanlık, çok doğru bir strateji yürüterek Alevi tabanını muhatap almakta, onların inanç konusundaki taleplerini karşılayarak güven kazanmaktadır. Başlangıçta şüpheci yaklaşan Alevi örgütleri de olumlu çalışmaları bizzat gördükçe, karşılıklı güven ortamının çığ gibi büyüdüğüne tanık olmaktayız. Bir cemevine, Alevi mahallesine saldırı olduğunda kendimizi yalnız ve sahipsiz hissediyorduk. Şimdi cemevleri devletin kanatları altında. Devlet ile Aleviler arasında güçlü bir köprü kuruldu. Bugünkü politikalar 1990'larda yapılsaydı, büyük travmalar yaşanmazdı. Alevilere, Aleviliğe saldıran, hakaret eden olduğunda, ilk önce başkanlığımız devreye giriyor. Bu da bize güven veriyor" dedi.