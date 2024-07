Deprem kentlerinde yeni evler 7/24 çalışmayla yükseliyor: Yıl sonu hedefi 200 bin konut

Asrın deprem felaketinde büyük yıkıma uğrayan Kahramanmaraş'ın kent merkezindeki 1. etap olarak nitelendirilen bölgedeki inşaatlar hızla yükseliyor. Depremden önce kentin ticari hayatının gözde mekânları arasında yer alan, yerleşim olarak "şehrin kalbi" olarak nitelendirilen Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ve Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alan, depremle büyük yara aldı. Çok sayıda binanın yıkıldığı, ağır hasar aldığı veya kullanılamaz halen gelen bölgenin yeniden canlandırılması için başlatılan çalışmalar ise Kahramanmaraş Valiliği'nin 1. etap adıyla hız kazandı. Gece gündüz demeden inşaatlardaki çalışmaların sürdüğü bölgede bazı binaların tamamlanma oranı yüzde 80'lere ulaştı ve binaların 2025 yılının ilk aylarında teslim edilmesi planlanıyor. Etap tamamlandığında, bölgede 3 bin 269 konut ve bin 399 ticari bölüm inşa edilerek kente kazandırılacak.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki gün Malatya'da, dün de Kahramanmaraş'ta deprem konutlarıyla ilgili çalışmaları yerinde inceledi. İl Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan Kurum, "Depremde ağır hasar alan tüm illeri ziyaret edeceğim. Deprem bölgesinin derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimiz. İnşallah bu mücadeleyi birlikte vereceğiz. Ne konuşursak, onu yapacağız. Konuştuğumuzu bir an önce bitirmek için gerekli her türlü iradeyi göstereceğiz. Amacımız buraların bir an önce ayağa kalkması, vatandaşlarımızın yüzünün gülmesi.Bu mücadeleyi birlikte vereceğiz. Bir ayağımız hep deprem bölgesinde olacak ve ihtiyaçları, sorunları giderene kadar da elimizi, gönlümüzü buradan çekmeyeceğiz. Amacımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, deprem bölgesini bir an bile olsun ana gündem maddesinden çıkarmayacak bakış açısıyla çalışmak. Deprem ve deprem bölgesi birinci önceliğimiz. Her şey durabilir, ama deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçları duramaz. O yüzden buranın ihtiyaçları neyse bu ihtiyaçları giderecek adımları hep birlikte atacağız. Bu derdi hep birlikte paylaşacağız ve hep birlikte emek verip alın teri dökeceğiz. Bugün itibarıyla deprem bölgesindeki 2 bine yakın şantiyede 153 bin işçi çalışıyor. Yıl sonuna kadar en az 200 bin deprem konutunu teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi.