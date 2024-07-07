İşten atılan 86 çalışanın arkadaşları greve başladı

Yalova Belediyesi'nde çalışan yüzlerce işçi, işten çıkarılan 86 işçi için Hizmet İş Sendikası koordinesinde grev kararı aldı. Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde kurulan çadırda eylem gerçekleştiren işçiler, işten çıkarılan mesai arkadaşları için sloganlar atarak ve düdük çalarak Yalova Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gürel'e tepki gösterdi. Hak İş- Hizmet İş Bursa İl Başkanı Mustafa Yavuz, çalışanların nisan ayından itibaren maaşını taahhüt edilen tarihte alamadığını, gelinen noktada Yalova Belediyesi yönetiminin, çalışanlarıyla hesaplaşmaya kalkıştığını belirterek, "Yalova Belediyesi işçisi, işten çıkartılan 86 arkadaşı için onurlu bir duruş sergilemiştir.Yalova Belediyesi işçisinin eşinin, çocuklarının karşısında boynu büküktür. Bu düzene dur demek hak ettiğimiz ücreti, emeğimizin karşılığını alabilmek, haksız yere işten çıkartılan üyelerimizin geri dönüşünü görmek için bugün itibarıyla temizlik işlerinde ve diğer tüm birimlerde iş durdurma kararı alarak uygulamaya başlamış durumdayız" diye konuştu.Yavuz, "İşçiler olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sesleniyoruz. Çalışanlarıyla hesaplaşmaya kalkan, çalışanlarını işinden, aşından, ekmeğinden eden belediye başkanlarınıza artık bir dur deyin" dedi.