Oğlumuz bayrağı için canını feda etti

Gaziantep Nurdağı'na bağlı Sakçagözü Mahallesi'nde yaşayan Diril ailesinin 9'uncu çocuğu olan Şirin Diril (33) 2010'da İstanbul'a yerleşerek bir kurumun personel servisinde çalışmaya başladı. Mesleği şoförlük olan Şirin Diril, 15 Temmuz gecesi servis aracıyla Özel Harekât polislerine siper oldu. Darbeciler aracın içerisindeki Diril'i ön camından tarayarak kurşun yağdırdı. Şirin Diril, aracının içerisinde şehit oldu. Anne Münevver Diril (74), "Şirin ile 2 yıldır yüz yüze görüşememiştik. Bayramda Bursa'daki çocuklarımı görmeye gideceğimi, oradan da İstanbul'a geçeceğimi söyledim. Şirin'i de orada görecektim. Darbe gecesi Şirin işten gelip evde yemek yerken televizyonda olayları görmüş.Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyunca da arkadaşlarına Kısıklı'ya gideceğini söyleyerek evden çıkmış. Bir süre sonra da kendisinden Özel Harekât polislerini Kadıköy'deki Türk Telekom binasına götürmesi istenmiş. Polisleri almaya gittiği yerde de darbeciler ateş ederek önünü kesmiş. Şirin de polislerin önüne siper yapmak için aracını durdurunca da darbeciler tarayarak şehit etmişler. Benim oğlum emeğiyle geçinen bir insandı. Bayrağını da çok severdi. Herkesten daha fazlaydı bayrak sevgisi. Çalıştırdığı minibüsün arka camına bir bayrak, önüne de bir bayrak asardı. Bazen soran olursa da 'Bu bayrak bizim her şeyimiz, canımız kurban' derdi. Öyle de oldu, bayrağına kurban oldu" dedi.ŞEHİDİN ağabeyi Ramazan Diril: Annem depremde evini kaybetti. Konteynerde şehit kardeşinden yadigâr kalan bayrak ve şehitlik beratını başucundan ayırmıyor.