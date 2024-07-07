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Giriş Tarihi: 7.7.2024 13:20

Teröre geçit yok! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz!

Güvenlik güçleri terör örgütlerine geçir vermedi. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

İHA
Teröre geçit yok! Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 5 PKK’lı etkisiz!

Güvenlik güçleri terör örgütlerine geçir vermedi. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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Teröre geçit yok! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz!
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