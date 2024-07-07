Teröre geçit yok! Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 5 PKK’lı etkisiz!

Güvenlik güçleri terör örgütlerine geçir vermedi. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.