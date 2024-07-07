Vatan âşığı kardeşler

Konya'daki bir lisede İnşaat Teknolojileri Öğretmeni olan Ömer Faruk Çatal, 15 Temmuz hain darbe girişi sırasında Ankara Mamak'taki evinden çıkarak Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gitti. Burada helikopterden açılan ateş sonucu çenesine şarapnel parçası isabet eden Çatal, bir süre hastanede tedavi gördü. 6 ay pipetle beslenebilen, çene kısmına platin takılan Çatal, halen daha çenesini tam olarak kullanamıyor. Ömer Faruk Çatal, gazi olmanın gururunu yaşıyor. 2 yıl önce kardeşi Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit veren Ömer Faruk Çatal, o gece yaşananları SABAH'a anlattı. Çatal, "Allah'ım vatanımıza, devletimize bir daha böyle bir geceyi yaşatmasın.Bu hainler o gece gözlerine bile kırpmadan insanlarımızın üzerine ateş açıp bomba yağdırdı. Bu hainler de bunu yaşamalı" dedi. Gözlerinin önünde FETÖ'cü alçakların tanklarla insanları ezdiğini anlatan Ömer Faruk Çatal, "FETÖ'cü hainlerin ifadelerinden yeniden bir yapılanma içinde oldukları söyleniyor. Öyle bir düşünceleri varsa şunu unutmasınlar, biz o zaman kuş gibi sadece bedenimizle dışarı çıkmıştık, şimdi öyle çıkmayız. O dönem Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile hiç düşünmeden, ne olacağını bilmeden meydanlara indik. Onlara yapmayın, etmeyin dedik. Ama onlar milletin parası ile alınan mermiyi millete sıkıp, tankları onların üzerlerine sürdüler. O gece tanklar insanlara ateş ediyordu. Bir tank polis arabasını ezip, o aracı namlusunun ucuna takmıştı. Köprünün kenarındaki insanların üzerine tankı sürüp o insanları ezerek oradan aşağıya attılar. Yanımdaki bir ağabey beni kenara çekmese bize de aynı şekilde yapacaklardı. İnsanların gözlerinden yaş akıyordu. O gece aklıma geldikçe duygulanıyorum" diye konuştu. 4 kardeşten Aziz Çatal askeri personel, Serkan Çatal ise polis.KARDEŞİ Hasan Çatal'ın da şehit olmadan önce bacağından yaralanıp gazi olduğunu ancak görevine devam ettiğini belirten Ömer Faruk Çatal, "Kardeşim de benden sonra bacağından yaralanıp gazi olmuştu. O görevine devam etmişti. Bana 'Sen belgeli, ben belgesiz gaziyim' diyerek şakalaşıyordu. Babam hep 'Sen gazi oldun, bir de şehidimiz olsun' diyordu. Rabbim bize değil kardeşime şehitliği nasip etti. Vatanımız, milletimiz sağ olsun" diye konuştu.