Bolu Dağı- Düzce Dağı polemiği alevlendi! Başkan Faruk Özlü’den Tanju Özcan’a sert tepki

Faruk Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Büyük bir bölümü Düzce İl sınırında kalan "Bolu Dağı"nın adı Düzce Dağı olmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Özlü'nün paylaşımına, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yanıtı gecikmedi. Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Düzce'nin mevcut Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Bolu Dağı'na göz koymuş.







Bolu Dağı, Bolu'nun simgesidir. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma. Kaynaşlı'yı, Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma bana. AKILLI OL!!!" İfadelerine yer verdi.

Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın bu sert açıklamasına Özlü'den cevap gecikmedi.Özlü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım da; "Mevlana der ki; 'bir lafa bakarım laf mi diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye!... Fuzuli ise 'söz söylemek irfan ister, anlamak insan! '. diyor...







Yani anlayacağın; -pek sanmıyorum ama- aklının başında olduğu' bir günün ya da saatin olursa; Düzce'ye gel, sana tane tane, aklının alacağı biçimde coğrafya, tarih anlatayım. Bir de Bolu Ovası'ndan Düzce'ye doğru bakıver. Gördüklerin sana yeter! 'Akıllı ol' bahsini seninle ayrı konuşacağım!" ifadelerine yer verdi.