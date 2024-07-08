CHP’de kazan kaynıyor

CHP'nin son MYK toplantısında 394 partilinin disiplin kuruluna sevk edilmesi ortalığı karıştırdı. Aradan geçen 4 günlük süreçte eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu onlarca kişi ziyaret etti. Tarihi bir tasfiye sürecinden geçen CHP'li muhalifler, tüzük kurultayının seçimli kurultaya dönüşmesini istiyor. Kurultay sürecinden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerine karşı örtülü bir mücadele başlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 20 Nisan'da ilk büyük hamlesini yaparak tasfiye operasyonunu başlatmıştı. Bu tarihte il başkanlarına genelge yollayan Özel, seçim sürecini sabote eden tüm partililerin delilleriyle beraber isim ve soyisimlerini istemiş, bu kişilerin disiplin kuruluna sevk edileceğini duyurmuştu.Büyük temizlik kapsamında 81 ilden CHP Genel Merkezi'ne 1819 isim ve dosya iletilirken, bunlardan 394'ü hakkında disiplin sürecinin başlatılmasına karar verildi. Disipline sevk edilenlerinin büyük çoğunluğunun Kılıçdaroğlu destekçisi olması infial yarattı. Edinilen bilgilere göre, aradan geçen kısa süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaretler ve şikâyetler yoğunlaştı. Eylül ayındaki tüzük kurultayının seçimli kurultaya dönüşmesini isteyen partililerin bu konuda bir kez daha Kılıçdaroğlu'na baskı yaptığı öne sürüldü. Bir süredir il ziyaretleri gündemde olan Kılıçdaroğlu'nun ise kurultayda 450'ye yakın 'kemik' delegesi bulunuyor. 274 imza ise kurultayın seçimli hale dönüşmesi için yeterli olacak. Partiden ihracın eşiğinde olan birçok partilinin şimdiden imza kampanyasına başladığı, bu konuda da Kemal Kılıçdaroğlu'na sık sık rapor verildiği iddia ediliyor.