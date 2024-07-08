DEM’den istifa eden başkana saldırı

Şanlıurfa, 31 Mart'ta DEM Parti'den Birecik Belediye Başkanı seçildikten sonra partisinden istifa eden Mehmet Begit, DEM Partili bir grubun saldırısına uğradı. Önceki akşam bir grup DEM üyesi, Belediye Başkan Yardımcısı S.Y.'nin önünü kesti. Bunun üzerine S.Y., durumu polis ve Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit'e bildirdi.Bu sırada 15 Temmuz Meydanı'nda kurulan dev ekranda vatandaşlarla birlikte Türkiye-Hollanda maçını izleyen Begit hemen olay yerine gitti. DEM Partili grup, Begit'e saldırdı. Olaya hemen müdahale eden polis, havaya ateş açarak, grubu dağıttı. Ölen ya da yaralanan olmayan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Geçen 8 Mayıs'ta ise DEM Parti Birecik İlçe Başkanlığı binasına silahlı saldırıya uğramış, o olayda da herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemişti.