MMO’dan Üçyol’daki yürüyen merdiven kazası için açıklama… Denetimsizlik var!

AYDA EN AZ BİR KEZ BAKIM YAPILMALI

Bakım faaliyetinin ise ayda en az bir defa yapılması gerektiğine dikkat çeken makine mühendisleri odası, " Bakım faaliyetlerinde; Acil durum butonu, el bandı sıkışma kontağı, basamak kırılma kontağı, eksik basamak algılama emniyet tertibatı, taraklık plakası emniyet kontağı, basamak zincirinin gerginliğini denetleyen emniyet tertibatı ve benzeri emniyet devrelerinin uygun çalışıp çalışmadığının, el bantları, basamak veya paletler, taraklıklar, basamak veya palet zincirleri, motorile basamak tamburu arasındaki hareket iletme elemanları (zincirler, dişliler, kayışlar) ve benzeri ekipmanların uygun olup olmadığının, kaçak akım rölesi, sigortalar ve benzeri elektriksel kontrol elemanlarının uygun çalışıp çalışmadığının, yürüyen merdiven ve yollarda bulunması zorunlu bilgilendirme etiketlerinin uygun olup olmadığının, yürüyen merdiven ve yolların temizliğinin, alınmış yapısal önlemler var ise bunların hasarlı olup olmadığının, kontrollerinin yapılması ve uygunsuzlukların varlığı halinde merdivenin veya yolun kullanıma açılmasından önce bunların giderilmesi gerekmektedir" denildi.