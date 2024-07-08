MMO’dan Üçyol’daki yürüyen merdiven kazası için açıklama… Denetimsizlik var!

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro A.Ş tarafından işletilmekte olan Üçyol Metrosu'nda bulunan yürüyen merdivenlerin aniden ters yönde hareket etmeye başlaması ile birlikte 11 vatandaş yaralandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlattığını duyururken Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesinden konuya ilişkin açıklama geldi.
KAZAYA DİŞLİLERDEKİ AŞINMA NEDEN OLMUŞ
Açıklamada kazanın nedeni olarak merdiven basamaklarına hareket veren dişlilerdeki aşınmanın neden olduğu bildirildi. Raporda, dişlilerin, aşınma sonucu oluşan boşlukla basamaklara hareket iletimini durdurduğu için yolcuların ağırlığı ve yer çekimi ile yürüyen merdivenin aşağı yönde hızlanarak hareket etmeye başlamasıyla kazanın meydana geldiği anlatıldı.
TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR HIZLA GİDERİLMELİ
Genellikle kamuya açık alanlarda kullanılan yürüyen merdiven ve yolların yapıları itibariyle birçok kaza riski barındırmakta olduğuna dikkat çekilen raporda şu ifadelere yer verildi: "Bu riskleri oluşturan sebepler; bakımların yetersiz olması, yasal denetimlerin yapılmaması, kullanıcı hataları ve benzeri ihmallerdir. Metro ve tren istasyonları, alışveriş merkezleri, havalimanları gibi insan yoğunluğunun yüksek olduğu yerlerde kullanılan yürüyen merdiven ve yolların güvenli ve sağlıklı çalışmasını sağlamak için düzenli bakım faaliyetlerinin ve yasal periyodik kontrollerin yapılması gerekmektedir. Bu kontroller sırasında tespit edilen uygunsuzlukların da hızla giderilmesi büyük önem taşımaktadır" denildi.
YILDA EN AZ BİR KERE PERİYODİK KONTROLLERİN YAPILMASI ZORUNLU
Yasal periyodik kontrollerin yılda en az bir defa yapılması zorunlu olduğuna dikkat çeken makine mühendisleri odası: " Yürüyen merdiven ve yolların belirli güvenlik standartlarına uygun olması gerekmektedir. Yıllık denetimler, bu standartlara uyumu kontrol eder ve uygunsuzlukları tespit ederek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlar. Düzenli denetimler sayesinde olası arızalar ve aşınmalar erken tespit edilerek kazaların önüne geçilir, yürüyen merdiven ve yolların güvenli bir şekilde çalışması sağlanır. Bu denetimler, yürüyen merdiven ve yolların uzun ömürlü, güvenli kullanımı için hayati önem taşır.
Güvenlik standartlarına uyum ve düzenli kontroller, olası kazaların önüne geçer. Kamuya açık alanlarda bulunan yürüyen merdiven ve yürüyen yollar için tesis sahibi tarafından; yürüyen merdiven yolların kullanım sıklığı, yoğunluğu ve koşulları göz önüne alınarak yılda birden fazla periyodik kontrol yaptırılması kaza risklerinin azaltılması için önerilmektedir. Periyodik kontrollerin sıklığının artırılması ve kamusal niteliğe sahip olması, bakım faaliyetlerinin kalitesinin yükselmesine yol açacağı gibi, vatandaşlarımızın güvenliğini artıran etkide bulunacak ve kaza risklerini en alt düzeye indirecektir" denildi.
AYDA EN AZ BİR KEZ BAKIM YAPILMALI
Bakım faaliyetinin ise ayda en az bir defa yapılması gerektiğine dikkat çeken makine mühendisleri odası, " Bakım faaliyetlerinde; Acil durum butonu, el bandı sıkışma kontağı, basamak kırılma kontağı, eksik basamak algılama emniyet tertibatı, taraklık plakası emniyet kontağı, basamak zincirinin gerginliğini denetleyen emniyet tertibatı ve benzeri emniyet devrelerinin uygun çalışıp çalışmadığının, el bantları, basamak veya paletler, taraklıklar, basamak veya palet zincirleri, motorile basamak tamburu arasındaki hareket iletme elemanları (zincirler, dişliler, kayışlar) ve benzeri ekipmanların uygun olup olmadığının, kaçak akım rölesi, sigortalar ve benzeri elektriksel kontrol elemanlarının uygun çalışıp çalışmadığının, yürüyen merdiven ve yollarda bulunması zorunlu bilgilendirme etiketlerinin uygun olup olmadığının, yürüyen merdiven ve yolların temizliğinin, alınmış yapısal önlemler var ise bunların hasarlı olup olmadığının, kontrollerinin yapılması ve uygunsuzlukların varlığı halinde merdivenin veya yolun kullanıma açılmasından önce bunların giderilmesi gerekmektedir" denildi.