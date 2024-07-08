Haberler Gündem Haberleri MSB duyurdu: PKK'lı teröristlere ait 2 bin 300 Doçka mühimmatı ele geçirildi
Giriş Tarihi: 8.7.2024 11:58 Son Güncelleme: 8.7.2024 11:59

MSB duyurdu: PKK'lı teröristlere ait 2 bin 300 Doçka mühimmatı ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2 bin 300 adet Doçka mühimmatı ele geçirdi.

DHA
MSB duyurdu: PKK’lı teröristlere ait 2 bin 300 Doçka mühimmatı ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

PKK'lı teröristleri etkisiz hâle getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2.300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi.

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MSB duyurdu: PKK'lı teröristlere ait 2 bin 300 Doçka mühimmatı ele geçirildi
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