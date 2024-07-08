MSB duyurdu: PKK’lı teröristlere ait 2 bin 300 Doçka mühimmatı ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:
PKK'lı teröristleri etkisiz hâle getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2.300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi.
PKK'lı teröristleri etkisiz hâle getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 8, 2024
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2.300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/JOq0Oso3Hl