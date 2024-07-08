Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Sağlıkla ilgili sorun kalmayacak

Dün Rize'ye gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu esnaf ziyaretleri ile geçirdikten sonra bugün ise Valilikte katıldığı programda İl Sağlık Müdürü, hastane yöneticileri ile bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

Bakanlık görevine atanmasının ardından ikinci il olan Rize'yi ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Pazar günü şehir merkezinde esnaf ziyaretlerinin ardından günün ilk ziyaretini Rize Valiliğine yaparak ilin sorunları hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından Bakan Memişoğlu gazetecilere açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı açıklamada, Rize de sağlık ile ilgili sorun ve talepleri dinledim. Sağlık konusunda Türkiye Dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer almakta. İkinci ziyaretimizi Rize'ye yaptık. Rize'nin siyası kadrosu ve Rize bürokrasisi konulara vakıf. Rize şehir hastanesini milletimizin hizmetine sunacağız. Sağlık ile ilgili problemler bitmiş olacak. Aile hekimliği ve Temel sağlık hizmetleri konusunda daha güçlü olmamız gerekiyor. Bağımlılıklarla daha güçlü mücadele etmek için Temel Sağlık hizmetlerini güçlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Sağlık bakanı Kemal Memişoğlu, Valilik ziyaretinin ardından, Devlet hastanesi, Şehir hastanesi alanı ve Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulundu.