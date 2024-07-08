TİS krizinde top mecliste

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan memurların sosyal denge tazminatında yapılan kesintiler nedeniyle başlattığı eylemler devam ederken bugün yeni bir gelişme yaşandı. Belediyede örgütlü Tüm Bel Sen İzmir 1 No'lu Şube yönetimi Genel Sekreter Barış Karcı ile görüştü. Görüşmede Karcı'nın Başkan Tugay'ın belediye meclisinden memurlara yasal sınırın üzerinde sosyal denge tazminatı ödemesi yapabilmek için belediye meclisinden yetki isteyeceğini ifade etmesi üzerine yetkili sendika belediye meclis toplantısının yapılacağı salon önünde daha önceden yapmayı planladığı eylemi iptal etti.

TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİNE DAİR BİLGİLENDİRME

Sendikadan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada: "Değerli emekçiler; Toplu sözleşme sürecinin geldiği nokta ve İzmir Büyükşehir Belediyesi emekçilerinin güçlenerek devam eden eylemlilikleri ve Cuma günü binlerin katıldığı tam günlük iş bırakma eylemimiz sonrasında 8.07.2024 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sn. Barış KARCI'nın daveti üzerine yürütme kurulu üyelerimizin katılımıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Yapılan görüşmede; 8.07.2024 tarihinde gerçekleşecek İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinde Sn. Cemil Tugay'ın üst sınırın üzerinde bir sözleşme imzalanması adına meclisten yetki alacağı ve bu yetki sonrasında özgür toplu sözleşme masasının kurularak görüşmelerin başlayacağı ve toplu sözleşmede anlaşmaya varılmak istendiği sendikamıza iletilmiştir. Şube yürütme kurulumuz, bu öneriyi emekçilerin kararlı ve direngen mücadelesi sonucunda atılmış olumlu bir adım olarak değerlendirmektedir. Direnen ve talepleri için kesintisiz mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi emekçilerine teşekkürü bir borç biliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi emekçileri, bir kez daha birleşen emekçilerin örgütlü gücünü göstermiştir. Sendikamız genel merkezi, başından beri hem eylemlerimize gösterdiği katılım hem de Ankara'da yürüttüğü görüşmeler ile sürecin takipçisi ve savunucusu olmuştur. Yapılan görüşmede; kazanılmış haklarımızdan geriye gidecek bir sözleşmenin emekçilerce kabul edilmesinin mümkün olmadığı özellikle vurgulanmış olup, son sözü ise her zaman olduğu gibi yine yapılacak referandum ile emekçilerin söyleyeceği de ifade edilmiştir. Emekçilerin kararlılığı ve mücadelesi sonucunda atılan bu adımı olumlu olarak değerlendiriyor ve bu akşam belediye meclisinde yapılacak etkinliğimizi erteliyoruz. Şube yürütme kurulu üyelerimiz, gözlemci olarak belediye meclisine katılacak olup, gelişmelere ilişkin bilgilendirme her zaman olduğu gibi siz değerli emekçilere sendikamız tarafından yapılacaktır." İfadelerine yer verildi.

GÖZLER MECLİSTE

Şimdi tüm gözler Bugün toplanacak olan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine çevrildi. Tugay'ın yetki talebi karşısında meclisin nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.

