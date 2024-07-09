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Giriş Tarihi: 9.7.2024 12:58

2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

2 terörist etkisiz hale getirildi
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2 terörist etkisiz hale getirildi
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