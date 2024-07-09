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Giriş Tarihi: 9.7.2024

8 aylık hamile eşini bırakarak vatan savunmasına koştu

15 Temmuz gecesi, darbecilerin tankının önüne yatan Bünyamin İnce, bir diğer tanktan ateş açılması sonucu yaralandı. İnce, hain kalkışmanın 8'inci yılında duygularını SABAH'a anlattı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
8 aylık hamile eşini bırakarak vatan savunmasına koştu
15 Temmuz gecesi, Bünyamin İnce, 8 aylık hamile eşini evde bırakarak bir saniye bile düşünmeden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne vatan savunmasına koştu. Darbecilerin tankının önüne yatan İnce bir diğer tanktan ateş açılması sonucu yaralandı. İlk kurşun yiyen gazi olarak ismi hafızalara kazınan İnce, hain kalkışmanın 8'inci yılında SABAH'a duygularını anlattı:



Bir düğünden eve geldim. Haber kanallarını izliyordum. Cumhurbaşkanımızın seslenişini gördüm. Başka kanala geçtim. Orada yorumcu 'Öleceksek bugün ölelim' dedi. TRT'de darbe bildirisi vardı. O anda gözlerim karardı. Yeğenimle buluştuk. Tankların Jandarma Genel Komutanlığı'nın oradan Külliye'ye doğru yöneldiğini gördük. Tanklara doğru koştum. Tank hareket ettiği sırada önüne yattım. Bir başka tanktan açılan ateşle karnımdan yaralandım. Sabah hastanede gözlerimi açtığımda kuzenime ne olduğunu sordum. Kuzenim, 'Hainlere vatanı teslim etmedik' dedi. 35 gün hastanede yattım.
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8 aylık hamile eşini bırakarak vatan savunmasına koştu
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