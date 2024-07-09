Bakan Yerlikaya açıkladı! ’Fenomenler’ soruşturmasında 54 gözaltı

"Fenomenler" soruşturması kapsamından düzenlenen ve sosyal medya fenomenleri Neslim-İnanç Güngen'in de aralarında olduğu 54 kişinin gözaltına alındığı operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detaylarıyla açıkladı.



"SAHTE BELGELERLE ARACILIK" İDDİASI...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlamasıyla 25 ilde düzenlenen "KUYU-8" operasyonlarında; sosyal medyada "Neslim Güngen" olarak bilinen Neslihan Güngen ve İnanç Güngen'in de içerisinde bulunduğu 54 şüpheli yakalandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da 134 adrese düzenlenen operasyonda; Neslihan ve İnanç Güngen adlı şüphelilerin; sahte ustalık/kalfalık belgeleri düzenleyerek, vasıfları uygun olmayan kişilerin iş yeri açmalarına aracılık ettikleri, sahte CE belgeleri düzenleyerek, herhangi bir UTS kaydı olmayan ve yönetmeliklere aykırı olarak ürettikleri cihazlarla ülke genelinde toplam 44 ayrı "Taksirle Yaralama" suçuna sebep oldukları, açık kaynaklarda benzer içerikli 746 ayrı şikayetin yer aldığı dolandırıcılık suçundan elde edilen suç gelirini, diğer bayilerle yapılan anlaşmalar esnasında muvazaalı taşınır ve taşınmaz devirleri üzerinden aklamaya çalıştıkları tespit edildi" denildi.

Açıklamanın devamında ise "Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre; çok sayıda yasa dışı ilaç ve kozmetik ürün, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, belgeleri sahte olan medikal cihaz ve çok miktarda nakit paraya el konuldu. Organize suç örgütlerine, kara para aklamaya çalışanlara, suçta kibirlenenlere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun, suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerine yer verildi.