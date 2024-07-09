Başkan Erdoğan NATO zirvesi öncesi Gazze mesajı: Katliamı ele alacağız

KKTC, bizim nezdimizde Türk devletlerinin tam üyesi konumunda. Başta Azerbaycan olmak üzere onların yaklaşımı da bizimle aynı konuma geldi. Son Suşa zirvesinde de KKTC orada bulundu. Bundan sonra da bizler KKTC'yi tam üye noktasında nasıl taşırız gayretinde içindeyiz. Hukukumuzun olduğu Türk devletleri ile de bunu geliştiriyoruz.

Şu an itibariyle NATO'nun ilk 5 ülkesinden biriyiz. Bunu mali destek noktasında ve NATO'ya güç katma noktasında söylüyorum. Türkiye'nin durumu, 5 ülke derken laf olsun diye demiyoruz. NATO üye ülkelerinin bakışı da böyledir. NATO'daki konumumuzu güçlendirerek devam ettiriyoruz. Yeni genel sekreterin oraya gelişinde Türkiye'nin rolü üst düzeyde oldu. Kendisi ile Amerika'da ayrıca görüşmemiz olacak.