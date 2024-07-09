Giriş Tarihi: 9.7.2024 23:14Son Güncelleme: 9.7.2024 23:15
Son dakika: Dışişleri'nden İsrail'e "Okullara saldırı" tepkisi!
Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: Han Yunus'ta ortaya çıkarılan toplu mezarlar ve son dört günde dört okulun hedef alınması, İsrail'in Filistin halkını topyekun yok etmeyi amaçladığının somut kanıtıdır
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Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: Han Yunus'ta ortaya çıkarılan toplu mezarlar ve son dört günde dört okulun hedef alınması, İsrail'in Filistin halkını topyekun yok etmeyi amaçladığının somut kanıtıdır
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Son dakika: Dışişleri'nden İsrail'e "Okullara saldırı" tepkisi!