Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Dışişleri'nden İsrail'e "Okullara saldırı" tepkisi!
Giriş Tarihi: 9.7.2024 23:14 Son Güncelleme: 9.7.2024 23:15

Son dakika: Dışişleri'nden İsrail'e "Okullara saldırı" tepkisi!

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: Han Yunus'ta ortaya çıkarılan toplu mezarlar ve son dört günde dört okulun hedef alınması, İsrail'in Filistin halkını topyekun yok etmeyi amaçladığının somut kanıtıdır

Son dakika: Dışişleri’nden İsrail’e Okullara saldırı tepkisi!
Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: Han Yunus'ta ortaya çıkarılan toplu mezarlar ve son dört günde dört okulun hedef alınması, İsrail'in Filistin halkını topyekun yok etmeyi amaçladığının somut kanıtıdır
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Son dakika: Dışişleri'nden İsrail'e "Okullara saldırı" tepkisi!
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