Erken seçim gündemimizde değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı 2 saat 45 dakika sürdü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından yaptığı açıklamada önemli mesajlar verdi:Milli takımımızdaki 'Bizim Çocukları' en güçlü şekilde tebrik ediyoruz. Büyük bir mücadele ortaya koydular ve geleceğe dönük olarak da umutlarımızı kabarttılar. Merih Demiral kardeşimize verilen ceza asla kabul edilemez. Bu ceza UEFA disiplin kurulu tarafından açıklanmadan önce bu cezanın belli mahfillerde yayınlanması bunun üzerinde bir siyasi görgü olduğunu net bir biçimde gösterdi.Gazze' de barışın önündeki yegâne unsur Netanyahu hükümetidir. İsrail'in güvenliğini tehlikeye atan Dolayısıyla özellikle Batı toplumlarının gerçekten barış isteği istemediklerinin ölçüsü aşırılıkçı ve hükümetine baskı yapıp yapmadıklarından geçmektedir. Netanyahu barbarlığına net bir şekilde tavır alınmadığı müddetçe kimsenin barıştan bahsetmesinin bir sahiciliği yok. n Cumhurbaşkanımızın Türkiye Suriye normalleşmesiyle ilgili açıklamaları oldu. Burada baştan beri sürdürdüğümüz tutkumuzu sürdürüyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünden ve Suriye halkının iradesinden yanayız. Oradaki varlığımız bir teröristten kurtulma çabalarına karşıdır. Bazı müttefiklerimizin desteğiyle bir teröristan kurma planlarını görünce bunlar çeşitli harekâtlarımızla darmadağın edildi.Kayseri'de meydana gelen olaylar ve Suriye'nin kuzeyinde meydana gelen olaylar bir takım provokatörlerin iş başında olduğunu gösteriyor. Bu normalleşme söylemine karşı bir takım siyasi sabotajlar söz konusu oldu. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a davet henüz bir davet gerçekleşmedi. Zamanı ve nerede olacağı çalışılan eylem planı çerçevesinde.İç siyasette zaman zaman erken seçim tartışmaları gündeme getiriliyor. Bizim açımızdan 14 -28 Mayıs seçimleri ve 31 Mart seçimleri geçtikten sonra, seçim dönemi kapandı. Önümüzde 4 yıllık bir genel seçime dönük dönem 5 yıllık da yerel seçime dönük bir dönem var. Tartışmaları yakinen takip ediyoruz. Bunlar, muhalefet partilerinin kendi aralarındaki iç mücadeleyi yönetmeye dönük olarak gündeme gelmektedir.Emekli maaşına zam üzerinde çalışılıyor. Çalışma devam ediyor. Henüz karar verilmiş değil. Şu zamana yetişir mi diye bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil. OVP'nin korunması esas olmak üzere toplumumuzun her kesiminin yanında olmaya devam edeceğiz.Sokak köpekleri konusuna son noktayı koymak üzereyiz. Bu hafta Meclis'e yetiştirmeye çalışacağız.