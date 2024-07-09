Gazeteci Tolga Şardan hakim karşısında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 31 Ekim 2023 tarihinde T24 isimli internet haber sitesinde Tolga Şardan'ın kaleme aldığı "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'Yargı raporunda neler var?" başlıklı yazının yayınlandığı kaydedilmişti.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

1 Kasım'da tutuklanan ve 6 Kasım'da tahliyesine karar verilen Şardan'ın "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" ve "Devletin Yargı Organlarını Alenen Aşağılama" suçlarından toplam 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istenmişti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Tolga Şardan ve avukatları katıldı. Hakim karşısında savunmasını gerçekleştiren Şardan, kısaca mesleki hayatımdan bahsetti. Şardan, 1980'den günümüze kadar dünya üzerinde yaşanan ve Türkiye'yi ilgilendiren her türlü kriminal olayı takip ettiğini ifade ederek " Tecrübeli, haberine sahip çıkan bir gazeteciyim. Yalan haber yazdığımı düşünmüyorum. Söz konusu hükümde şöyle bir durum var; haberin yalan olduğunu bilerek yayma. Ben böyle bir şey yaptığım düşünmüyorum. Hiç bir gazeteci yalan bilgiye imza atmaz. Ben öyle bir şey yapmadım" dedi.

"NOTU RAPOR OLARAK YAYINLADIM"

Davaya konu yazı sonrası gözaltına alınıp tutuklandığını ifade eden Şardan MİT Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı tarafından herhangi bir şikayet bulunmadığını da belirtti.

Haber kaynağını korumak adına haberde bazı değişiklikler yaptığını dile getiren Şardan, "Kaynağımı korumak adına not ve bilgi ibaresini kullanmadım. Ben bunu rapor olarak yayınladım. Cumhurbaşkanlığı'nın MİT Başkanlığı'ndan istediği bilgiler hakkında bir bilgilendirme yapmıştı. Ben de kulis bilgisi olarak edindiğim bilgiyi haber yaptım. Kişiler üstünde değerlendirme yapmadım. MİT ve Cumhurbaşkanlığı arasında geçen süreci kaleme aldım" diyerek savunmasına devam etti.

MÜTALAA VERİLDİ

Yazınım ardından herhangi sıkıntılı bir olayın yaşanmadığını aksine tutuklanmasından dolayı infial yaratıldığını belirten Şardan, üzerine atılı suçlamaları reddederek beraatını talep etti. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanık Tolga Şardan'ın cezalandırılması istedi.

ERTELENDİ

Şardan ve avukatları mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre talep etti. Mahkeme, savunma için süre verecek duruşmayı erteledi.