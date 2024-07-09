Gazi tümgeneral, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ziyaret etti

Kendisi de 15 Temmuz gazisi olan Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, şeht ailelerine ziyarette bulundu. Ala, önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde FETÖ'cü askerlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Sevgi Yeşilyurt'un 77 yaşındaki annesi Gülbeyaz Yeşilyurt'u ziyaret etti. Kızının acısını ilk günkü gibi yüreğinde hissettiğini söyleyen anne Yeşilyurt, "5 evladımdan birini vatana verdim. O gece köprüde hainleri tankların üzerinde gören kızım evin ışıklarını bile söndürmeden gitti ve orada şehit oldu. Kızımdan bana iki çocuğu kaldı. Allah mekanını cennet etsin" dedi. Ala, 15 Temmuz gecesi arkadaşları ile birlikte hainlere karşı koymak için köprüye giderken geçirdiği trafik kazasında şehit olan Ferdi Yurduseven'in Ondokuzmayıs ilçesindeki ailesi ile o gece teröristlere karşı koyarken tankların altında kalarak şehit olan Muhammed Aksu'nun da ailelerini ziyaret ederek anne-babaların elini öptü, bayrak ve Kuran hediye etti.