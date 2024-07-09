Şehit kanlarıyla sulanan ülkemizi hainlere bırakmadık

Halit Şener 15 Temmuz darbe girişimi haberini misafirlikteyken aldı. Hemen sokağa çıkan Şener, Konya'da bir hareketlilik göremeyince yanına bir arkadaşını da alıp Ankara'ya gitmeye karar verdi. Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı'nı önüne giderek darbecilere karşı göğsünü siper eden Şener, açılan ateş sonucu bacağından vuruldu. Şener, bir süre Ankara'da tedavi gördükten sonra Konya'ya geldi ve tedavisini burada sürdürdü.Koltuk değneğiyle yürüyebilen Halit Şener darbi girişiminin 8'inci yılında duygularını SABAH'a anlattı:Genci, yaşlısı, kadını hep birlikte hainlere karşı dik durduk. O gece ülkemiz için bir milattı. Hainler istediklerini gerçekleştirseydi şu an bambaşka şeyleri konuşuyor olurduk. Ama biz öyle vatan sevdalısı bir milletiz ki buna izin vermedik. Darbecilerin karşılarına dikildik ve geçmelerine izin vermedik. Allah'ın da izniyle başardık. Kimimiz vatanı için canını verdi kimimiz ise gazi olduk. Elhamdülillah bu vatan toprağına canımızda kanımızda feda olsun,Şehitlerin kanıyla sulanan ülkemizi hiçbir zaman hainlere bırakmadık. Kimse bu halka diz çöktüremez. Bunu dünya gördü.