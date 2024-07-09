Türk mühendislerden İsviçre’ye akıllı kampüs

Türk mühendisler, iç mekan haritalama kullanarak geliştirdikleri kampüs içi navigasyonla İsviçre'deki ETH Zürih Üniversitesini "akıllandırdılar" ve öğrencilerle personelin gitmek istedikleri yerlere kolayca ulaşabilmelerine imkan sağladılar. ETH Zürih Üniversitesine kurulan kampüs içi navigasyon sistemiyle öğrenci, personel ve ziyaretçiler gerçek zamanlı yol tarifiyle gitmek istedikleri yerlere kolaylıkla ulaşabiliyor - MipMap Teknolojileri Ltd. Şti. Kurucusu Kamil Eren "Sistemle kullanıcılar, haritada hedef seçerek, en hızlı ve engelsiz rotayla hedeflerine ulaşabilirken konumlarını belirten mavi noktanın izlenmesi, doğru yolda kalmalarına ve hedefe gerçek zamanlı olarak yönlendirilmelerine yardımcı oluyor" dedi. AA