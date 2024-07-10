Çevre Şehircilik CHP’li Bayraklı Belediyesine suçüstü yaptı

ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU

Zaman içinde şantiye sahası içinde çöp dağları oluşmaya başladı. Bölgedeki yerleşim yerlerinin hemen dibinde yer alan kaçak çöplükten yayılan pis koku ve sinek çevre sakinlerini yaz günü kapı pencere açamaz duruma getirdi. Önceki gün AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Tarkan Düzman ve Bayraklı Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Emre Demir çevre katliamının yaşandığı kaçak çöplüğe giderek yerinde incelemelerde bulundu. Ardından da gazetemiz aracılığı ile Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'a "Bu hukuksuzluğa ve belediye eli ile Yamanlar mahallesinde yaşanan çevre katliamına bir an önce son ver" çağrında bulundu