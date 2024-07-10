Çevre Şehircilik CHP’li Bayraklı Belediyesine suçüstü yaptı

SABAH, Bayraklı'da yaşanan çevre ve doğa katliamını 'CHP'li Belediyeden kaçak çöplük'' başlığı ile manşetine taşıdı. Haberimizi ihbar kabul eden Çevre Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, doğa katliamının yaşandığı Yamanlar Mahallesindeki belediyeye ait temizlik işleri şantiyesine giderek yerinde incelemelerde bulundu, tespit yaptı.
Bayraklı Belediyesi hakkında idari işlem başlatan İl Müdürlüğü, belediye eli ile dökülen ardından da üstü toprakla örtülen atıkların bulundukları yerden bir an önce kaldırılması için belediyeye süre verdi. Çöplükten yayılan pis koku ve sinek yüzünden yaz günü kapı pencere açamaz duruma gelen mahalle sakinleri SABAH'a etkili yayınlarından ötürü teşekkür etti.
YASA VE YÖNETMELİKLER HİÇE SAYILDI
İlçe genelinden belediye ekipleri tarafından toplanan atıklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin çeşitli yerlerinde oluşturulan çöp transfer istasyonları aracılığı ile Harmandalı Çöplüğü'ne yönlendirilmesi gerekirken CHP'li Bayraklı Belediyesi yasa ve yönetmelikleri hiçe sayarak geçmiş dönemlerde hazineden temizlik işleri şantiyesi yapılmak üzere kiralanan alana döktü. Ardından da alana yığılan çöplerin üzeri iş makinaları ile toprakla örtüldü.
ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU
Zaman içinde şantiye sahası içinde çöp dağları oluşmaya başladı. Bölgedeki yerleşim yerlerinin hemen dibinde yer alan kaçak çöplükten yayılan pis koku ve sinek çevre sakinlerini yaz günü kapı pencere açamaz duruma getirdi. Önceki gün AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Tarkan Düzman ve Bayraklı Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Emre Demir çevre katliamının yaşandığı kaçak çöplüğe giderek yerinde incelemelerde bulundu. Ardından da gazetemiz aracılığı ile Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'a "Bu hukuksuzluğa ve belediye eli ile Yamanlar mahallesinde yaşanan çevre katliamına bir an önce son ver" çağrında bulundu
HABERİMİZ İHBAR KABUL EDİLDİ
SABAH, İzmir Bayraklı'da belediye eli ile yaşanan kanunsuzluğu 'CHP'li belediyeden kaçak çöplük' başlığı ile manşetine taşıdı. Haberimizi ihbar kabul eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü harekete geçti.
İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI
Çevre katliamının yaşandığı şantiyede incelemelerde bulunan il müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerinde tespit yapıp tutanak tuttu. Ardından da Bayraklı Belediyesi hakkında Çevre Kanunu'na muhalefetten idari işlem başlattı.
BELEDİYEYE ÇÖPLERİ KALDIRMASI İÇİN SÜRE VERİLDİ
Bakanlık yetkilileri Bayraklı Belediyesine süre vererek kanunsuz şekilde alana döktüğü çöpleri hızlı bir şekilde bulundukları yerden kaldırmasını istedi.
SABAH'A TEŞEKKÜR
Çöplerin bulundukları yerden kaldırılacak olması bu güne kadar yaptıkları tüm girişimler sonuçsuz kalan çevre sakinleri arasında da büyük sevinçle karşılandı. Kaçak çöplüğün hemen dibindeki sitenin yöneticisi Mehmet Akkan, etkili yayınlarından ötürü SABAH'a teşekkür etti.
YAKITTAN TASARRUF EDECEĞİM DİYE
Şimdi tüm gözler İlçenin sayılı yeşil alanlarından birisini kaçak çöplüğe dönüştüren CHP'li Bayraklı Belediyesine çevrildi. Bayraklı Belediyesinin üç beş kuruş yakıttan tasarruf edeceğim diye şantiye sahasına usulsüz şekilde gömdüğü yüzlerce kamyon çöpü ne zaman bulundukları yerden kaldıracağı merak konusu oldu.