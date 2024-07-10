İki terör örgütüne operasyon: 19 gözaltı

İstanbul Emniyeti, terör örgütü DHKP-C üyelerinin saha yapılanmalarını ve toplantılarını gerçekleştirdiği belirlenen 14'ü İstanbul'da, 1'i Sakarya'da toplam 15 adrese eşzamanlı ve Özel Harekât destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi yakalanırken, örgütün fikir ve ideolojileri yönünde hakaret ettiği ifade edilen İdil Kültür Merkezi'ne gerçekleştirilen baskında da 2 şüphelinin gözaltına alındığı vurgulandı. Aramalarda; yakılmış halde 2 dizüstü bilgisayar, çok sayıda cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi. İstanbul'da PKK'ya yönelik 8 adrese eşzamanlı düzenlenen baskında örgütün sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait dijital materyal ve bir ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.