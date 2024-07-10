İNGEDER’den Başkan Tugay’a sitem: 23 gündür randevu alamıyoruz!

Balçova İnciraltı semtindeki arsa sahiplerinin örgütlü olduğu İnciraltı Gelişim Derneği (İNGEDER), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a bir kez daha randevu siteminde bulundu.

AYNI GÜN DÖNDÜ AMA...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile görüşmek istediklerini, 17 Haziran 2024'te yerel bir siteye verdiği röportajda bu taleplerini kamuoyuyla paylaştıklarını belirten İNGEDER Başkanı Tayfun Karabulut, Başkan Tugay'ın aynı gün "Bayramdan sonra görüşmeye beklediğini" açıkladığını hatırlattı. Karabulut, "Bu gelişmeye rağmen, aradan geçen 23 günlük süreçte randevu talebimize cevap verilmedi. Üyelerimizin ne zaman görüşeceksiniz, soruları artınca, hala randevu verilmediğini açıklamak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

ÜYELERİ BİLGİLENDİRME MESAJI YAYINLADI

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Cemil Tugay ile görüşme oldu mu veya randevu verildi mi?" şeklinde gelen birçok soru üzerine dernek üyelerini bilgilendirme gereği duyduğunu belirten Başkan Tayfun Karabulut, üyelerine şu mesajı verdi: "Kurban Bayramı'nın ikinci gününe denk gelen 17 Haziran 2024 Pazartesi günü verdiğimiz röportajda "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Cemil Tugay'dan randevu istiyoruz ancak alamıyoruz, görüşemiyoruz" sitemimiz kamuoyuyla paylaşılmıştı. Cemil Başkan aynı gün saat 17.01'de, çağrımıza kayıtsız kalmayarak, İnciraltı ve Bahçelerarası planlarına bakış açısını açıklamış, bayramdan sonra görüşmeye beklediğini duyurmuştu. Umutlarımız yeşermişti, çok mutlu olmuştuk. Görüşmenin gerçekleşeceği kamuoyuna açık bir şekilde duyurulduğu halde, İnciraltı Gelişim Derneği olarak 24 Haziran Pazartesi günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Özel Kaleme randevu talebimizi yineledik. Cemil Başkan'ın danışmanlarına da beklentimizi ilettik. O günden bugüne geçen süreçte, 10 Temmuz Çarşamba günü itibariyle, yani tam olarak 25 gün geçmesine rağmen herhangi bir randevu verilmediği gibi bir geri dönüş yapılmadığını da açıklamak isteriz. Şaşkınız, üzgünüz. Daha önce de söylediğimiz gibi ne ata topraklarımızın mücadelesinden, ne de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüşme isteğimizden vazgeçeriz. Biz ne kimseden iş istiyoruz ne de kimsenin aşını bekliyoruz. Derdimiz, İnciraltı ve Bahçelerarası'dır. Başkanımızdan acilen randevu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

