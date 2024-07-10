MHP İl Başkanı Kanlı: Adana artık sahipsiz köpeklerden kurtulmalıdır!

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Mayıs ayında yaşlı bir kadının ölümüne yol açan, son olarak bir çocuğun ağır şekilde yaralandığı sahipsiz sokak hayvanlarından kaynaklı sorunların çözümünde en büyük sorumluluğun Büyükşehir Belediyesi'nde olduğuna dikkat çekti. "Adana artık bu sorunlardan kurtulmalıdır" diyen Başkan Yusuf Kanlı, "Bilindiği üzere ilgili yasalar ve konumu gereği en büyük sorumluluk büyükşehir belediyelerindedir. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar, ilçe belediyeleriyle de görüşmek suretiyle sorunun çözümüne yönelik somut bir adım atmalıdır. Her yıl yüz binlerce kilo mama ihalesi açmaya çok hevesli olan büyükşehir belediye yönetimi, vatandaşlarımızın canının yanmaması için de istekli olmalı ve artık kalıcı bir çözümü düşünmelidir" dedi.

Geçtiğimiz ay Mayıs ayında İmamoğlu ilçesinde Şerife Arısan'ın (80) köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini, son olarak 5 gün önce Seyhan ilçesinde Abbas Haşmet isimli çocuğun yine köpeklerin saldırısıyla ağır şekilde yaralandığını hatırlatan İl Başkan Kanlı şunları söyledi: "Bunlar sadece basına ve kamuoyuna yansıyan üzücü olaylar. Kuşkusuz, hemen her gün mahalle aralarında, mezarlıklarda, parklarda yaşandığı halde öne çıkmayan, gündeme gelmeyen benzer olaylar da var. Kimi zaman bu masum hayvanlara eziyet ve işkence söz konusu iken kimi zaman da vatandaşlarımızın canı yanmakta ve haklı şikâyetlere konu olmaktadır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ifadeleriyle sorun çok tehlikeli boyutlara ulaştı."

ZEYDAN KARALAR'A ÇAĞRIDA BULUNDU

"Adana artık bu sorunlardan kurtulmalıdır" diyen MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, "Bilindiği üzere ilgili yasalar ve konumu gereği en büyük sorumluluk büyükşehir belediyelerindedir. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar, ilçe belediyeleriyle de görüşmek suretiyle sorunun çözümüne yönelik somut bir adım atmalıdır. Her yıl yüz binlerce kilo mama ihalesi açmaya çok hevesli olan Büyükşehir Belediye yönetimi, vatandaşlarımızın canının yanmaması için de istekli olmalı ve artık kalıcı bir çözümü düşünmelidir" diye konuştu.