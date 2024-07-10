MSB: Irak’ın kuzeyinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor" dedi.
MSB, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ifadelerini kullandı.
Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 10, 2024
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/G8d3MbJLj9