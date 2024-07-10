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Giriş Tarihi: 10.7.2024 12:07

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB: Irak’ın kuzeyinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor" dedi.

MSB, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ifadelerini kullandı.

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MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
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