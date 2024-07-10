Washington’da güvenlik alarmı

ABD'ninbaşkenti Washington'da dün başlayan ve 12 Temmuz'a kadar sürecek 75. NATO Zirvesi için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Beyaz Saray ve kongre binası etrafındaki yollar trafiğe kapatıldı, yerel polis, FBI, Gizli Servis ve Ulusal Muhafız güçleri zirvenin sorunsuz geçmesi için birlikte çalışacak. Zirveye katılacak liderlerin güvenliğinden, ABD Başkanı'nı da koruyan Gizli Servis sorumlu olacak. ABD Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Güvenlik Bürosu ve Pentagon Koruma Şubesi, diğer yabancı heyet temsilcilerinin yakın korumasını gerçekleştirecek.Beyaz Saray ve Kongre Binası'na ev sahipliği yapan başkent Washington, 11 Eylül saldırılarından sonra uçuşa kapalı bölge ilan edilmiş, burada yapılacak uçuşlar sıkı güvenlik kurallarına bağlanmıştı. 75. NATO Zirvesi nedeniyle ABD Ulusal Havacılık İdaresi, Washington için havacılık bildirisi (NOTAM) yayımlayarak uçuşa kapalı bölge uygulamasını genişletti. Prosedürlere uymayan hava araçları engellenecek, pilotları gözaltına alınıp sorgulanabilecek.