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Giriş Tarihi: 12.7.2024 13:24

Bakan Yerlikaya: Şırnak'ta 36 adet tüfek ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Bozdoğan-49' operasyonunda 36 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildiğini duyurdu.

DHA
Bakan Yerlikaya: Şırnak’ta 36 adet tüfek ele geçirildi

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca Şırnak'ın merkez ilçesi Taştepe kırsalında yapılan operasyon sonucu; naylona sarılmış ve toprağa gömülü halde 36 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildi. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; teröristlerin tüm inleri yok edilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

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Bakan Yerlikaya: Şırnak'ta 36 adet tüfek ele geçirildi
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