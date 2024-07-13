28 Şubat mağdurunun mezuniyet gururu

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde eğitimine ara veren 48 yaşındaki Zehra Başoğlu, Trakya Üniversitesi (TÜ) İlahiyat Fakültesi'ndeki eğitimini başarıyla tamamladı. Lisede okuduğu sırada 28 Şubat sürecindeki baskılar nedeniyle eğitimini yarıda bırakan Başoğlu, bir süre sonra liseyi açık öğretim sistemiyle tamamladı. Eğitim azmi bitmeyen Başoğlu, evlendikten sonra da açık öğretim sistemiyle ön lisans ilahiyat ve çocuk gelişimi bölümlerinden mezun oldu.Başoğlu, eşinin teşvikiyle yıllar sonra girdiği üniversite sınavında ise Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı. Ön lisans ilahiyat mezunu olması dolayısıyla Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesine 3. sınıftan başlayan Başoğlu, Bayburt Müftüsü eşi Hasan Başoğlu'nun tayininin Edirne'ye çıkması dolayısıyla eğitim hayatını Trakya Üniversitesinde sürdürdü. Bu fakültedeki 1 yıllık eğitim sürecini de başarıyla tamamlayıp mezun olan Başoğlu, düzenlenen törende mezuniyet sevincini annesi, eşi ve 3 çocuğu ile paylaştı.Başoğlu, 28 Şubat sürecinde birçok kişinin başörtüsü zulmü nedeniyle okulu bıraktığını söyledi. Türkiye'nin zor süreçlerden geçtiğini belirten Başoğlu, "Başörtüsü yasağı nedeniyle çok kişinin gözyaşlarına şahit oldum. Otobüse dahi alınmıyorduk. Okulu yarıda bırakanlar vardı ama sonradan benim gibi fakülteyi tamamlayanlar oldu. O süreci düşündükçe 'Biz bunları mı yaşadık' diyerek çok gözyaşı döktük. O zor günlerin bitmesi bizim için hayaldi. Bu mezuniyeti gerçekleştirmek benim için hayaldi. Eşime, çocuklarıma, Bayburt ve Trakya üniversitelerindeki hocalarıma, bana verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim" diye konuştu. Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu da eşinin eğitim azmiyle gençlere örnek olduğunu dile getirdi. AA