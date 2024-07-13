45 derece sıcakta hak arama mücadelesi

Yerel seçimlerde DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde son 6 ayda çok sayıda çalışan 'gerekçe' gösterilmeden işten atıldı. AK Partili milletvekilleri ve sendikalar tepkilerini dile getirip işçi kıyımlarının durdurulmasını istedi. Hizmet İş Sendikası öncülüğünde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde kurulan çadırda, işçileri 45 derece sıcağa rağmen hak arama mücadelesini sürdürüyor. İşçilerin çadırına, AK Partili belediyelerden destek ziyaretleri gerçekleşti.Çermik, Eğil, Çüngüş, Hazro belediye başkanları işçilere moral ziyaretinde bulundu. Son olarak AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, 25 Haziran'da TBMM'deki konuşmasında, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit'e, "Senin hangi akraban orada iş yapıyor onu söyle. İlaçlama firması geçen yıl 17 milyona Diyarbakır'da ilaçlama yapmışken 63 milyona yani dört katına üç kişiye davetiye çıkarmışsınız" açıklamaları tartışmalara yol açtı.İşten atılmaların ardından gelen bu iddia üzerine, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görevli müfettişler Diyarbakır'a geldi. Büyükşehir Belediyesi'nde inceleme yapan müfettişler, çalışmalarını Diyarbakır Valiliği'nde kendilerine ayrılan odada sürdürdükleri belirtildi. Müfettişlerin çalışmalarını tamamladıktan sonra ilgili bakanlıklara sunulmak üzere geniş kapsamlı bir rapor hazırlayacakları öğrenildi.